Североморск, Мурманская область, 1 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. 19 испытательных стрельб из новых видов вооружения пойдут на Северном флоте до конца 2022 года. Об этом 1 июня сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Mil.ru На Северном флоте

На брифинге о задачах Северного флота по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане Моисеев заявил, что значительный ресурс СФ задействован в испытаниях новых образцов вооружения и военной техники, в том числе кораблей, подлодок и морского оружия.

«До конца года в рамках испытаний нам предстоит выполнить 19 испытательных стрельб», — сказал Моисеев.

По его словам, к 2033 году основу сил общего назначения Северного флота составят носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе гиперзвукового.

Напомним, 1 июня отмечается день Северного флота России.