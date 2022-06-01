Томск, 1 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в своём телеграм-канале 1 июня прокомментировал инцидент с перевёрнутым флагом России над обладминистрацией.

Скриншот с телеграм-канала Владимира Мазура Комментарий в телеграм-канале Владимира Мазура об инциденте с флагом РФ

По его словам, флаг уже перевесили как положено, а провинившихся сотрудников администрации наказывать пока не будут.

«Они и так навсегда запомнят, как выглядят главные символы Российской Федерации и Томской области. И гимн будут знать наизусть. Я об этом лично позабочусь», — пишет Мазур.

Как сообщало ИА REGNUM, в томских соцсетях и СМИ 1 июня распространилась фотография областной администрации с перевёрнутым флагом РФ на крыше. В таком виде флаг провисел недолго. Вскоре его перевесили как положено.