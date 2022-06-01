В Австралии стали известны предварительные итоги выборов
Канберра, 1 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, в Австралии был распределен последний мандат в Палате представителей. По итогам состоявшихся 21 мая федеральных выборов стало понятно, что одержала на них победу Либеральная партия, сформировавшая кабинет министров и завоевавшая 77 мест из необходимых для большинства 76. Об этом сообщил телеканал Nine News.
«Коалиция» получила 58 мандатов. Десять одномандатных округов выиграли независимые кандидаты. Четыре места отошли к «Зеленым», еще два — к другим партиям.
На сегодняшний день подсчитаны 82,68% голосов. Бюллетени, отправленные по почте, еще продолжают поступать избиркомам. Подсчет голосов будет остановлен через несколько дней исходя из здравого смысла — когда местным избиркомам станет ясно, что победа второго кандидата в округе уже невозможна с математической точки зрения.