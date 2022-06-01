Канберра, 1 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, в Австралии был распределен последний мандат в Палате представителей. По итогам состоявшихся 21 мая федеральных выборов стало понятно, что одержала на них победу Либеральная партия, сформировавшая кабинет министров и завоевавшая 77 мест из необходимых для большинства 76. Об этом сообщил телеканал Nine News.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

«Коалиция» получила 58 мандатов. Десять одномандатных округов выиграли независимые кандидаты. Четыре места отошли к «Зеленым», еще два — к другим партиям.

На сегодняшний день подсчитаны 82,68% голосов. Бюллетени, отправленные по почте, еще продолжают поступать избиркомам. Подсчет голосов будет остановлен через несколько дней исходя из здравого смысла — когда местным избиркомам станет ясно, что победа второго кандидата в округе уже невозможна с математической точки зрения.