Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Американский предприниматель и основатель Space X Илон Маск высказался на тему поддержки компаниями месяца гордости ЛГБТ. Он опубликовал пост на эту тему в своём аккаунте в Twitter.

Илон Маск (сс) JD Lasica

Илон Маск (сс) JD Lasica

Маск высмеял эту традицию, прикрепив к твиту интернет-шутку, в которой мужчина убегает от торнадо, состоящего из логотипов технологических гигантов, окрашенных в радужные цвета. «Оно надвигается», — написано на картинке.

Мем от Илона Маска Twitter-аккаунт Илона Маска

ИА REGNUM напоминает, что месяц гордости ЛГБТ ежегодно отмечается в США и ряде других стран в июне. Многие компании на 4 недели заменяют свой логотип на тот же фирменный знак, но окрашенный в цвета радуги.

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