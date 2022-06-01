Вашингтон, 1 июня 2022, 11:23 — REGNUM Американский предприниматель и основатель Space X Илон Маск высказался на тему поддержки компаниями месяца гордости ЛГБТ. Он опубликовал пост на эту тему в своём аккаунте в Twitter.
Маск высмеял эту традицию, прикрепив к твиту интернет-шутку, в которой мужчина убегает от торнадо, состоящего из логотипов технологических гигантов, окрашенных в радужные цвета. «Оно надвигается», — написано на картинке.
ИА REGNUM напоминает, что месяц гордости ЛГБТ ежегодно отмечается в США и ряде других стран в июне. Многие компании на 4 недели заменяют свой логотип на тот же фирменный знак, но окрашенный в цвета радуги.
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