Донецк, , 11:23 — REGNUM На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) окончательно отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из двух путей его снабжения. Об этом 1 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Посёлок Новосёловка Вторая освобождён от украинской оккупации. Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что войска ДНР совместно с Вооруженными силами РФ продолжают окружать группировку украинских нацистов в Авдеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что новый пакет военной помощи Вашингтона киевскому режиму, в который входят поставки американских реактивных систем залпового огня HIMARS, крайне негативно оценивает Россия.