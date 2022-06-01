Донецк, 1 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) окончательно отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из двух путей его снабжения. Об этом 1 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«Посёлок Новосёловка Вторая освобождён от украинской оккупации. Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что войска ДНР совместно с Вооруженными силами РФ продолжают окружать группировку украинских нацистов в Авдеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что новый пакет военной помощи Вашингтона киевскому режиму, в который входят поставки американских реактивных систем залпового огня HIMARS, крайне негативно оценивает Россия.