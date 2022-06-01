Войска ДНР отрезали путь снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ — НМ ДНР
Донецк, 1 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) окончательно отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из двух путей его снабжения. Об этом 1 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.
«Посёлок Новосёловка Вторая освобождён от украинской оккупации. Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что войска ДНР совместно с Вооруженными силами РФ продолжают окружать группировку украинских нацистов в Авдеевке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что новый пакет военной помощи Вашингтона киевскому режиму, в который входят поставки американских реактивных систем залпового огня HIMARS, крайне негативно оценивает Россия.