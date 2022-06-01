Москва, 1 июня 2022, 11:23 — REGNUM Депутатский мандат лидера ЛДПР Владимира Жириновского перешел к Андрею Свинцову. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, соответствующее решение принял ЦИК России.

Андрей Свинцов
Андрей Свинцов
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вакантный мандат передан Свинцову из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР (№1, региональная группа №41).

Свинцов был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов.

В то же время 27 мая внеочередной XXXIV съезд единогласно избрал Леонида Слуцкого председателем ЛДПР.

Слуцкий сменил на посту сооснователя партии Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле после продолжительной болезни.

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