Москва, 1 июня 2022, 11:23 — REGNUM Депутатский мандат лидера ЛДПР Владимира Жириновского перешел к Андрею Свинцову. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, соответствующее решение принял ЦИК России.
Вакантный мандат передан Свинцову из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР (№1, региональная группа №41).
Свинцов был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов.
В то же время 27 мая внеочередной XXXIV съезд единогласно избрал Леонида Слуцкого председателем ЛДПР.
Слуцкий сменил на посту сооснователя партии Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле после продолжительной болезни.
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