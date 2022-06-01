Канберра, , 11:27 — REGNUM Реголит, своего рода лунная пыль, покрывающая Луну на глубине до 10 метров, формировалась в течение миллиардов лет в результате постоянных ударов метеоритов. Теперь это серое пыльное вещество на Луне может сыграть важную роль в доставке людей на Марс, и Австралия — одна из немногих стран, лучше всего приспособленных для его добычи. Об этом 1 июня сообщил телеканал Nine News.

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Считается, что богатый минералами реголит содержит кислород, кремний, железо, алюминий, титан, кальций, магний и другие редкие элементы — все, что может помочь людям жить в космосе.

«Раскрытие потенциала реголита вызовет своего рода новую золотую лихорадку у нашего ближайшего поднебесного соседа, который был источником очарования и имел религиозное и культурное значение с доисторических времен», — пишут журналисты, намекая на Китай.

Они также отмечают, что Австралия с ее технологиями по добыче реголита не единственная, кто стремится начаться осваивать естественный спутник Земли. Такие миллиардеры как Джеф Безос и Илон Маск также стремятся получить доступ к полезным ископаемым Луны.