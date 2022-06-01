Ростов-на-Дону, 1 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изберёт меру пресечения отцу убитого мальчика, тело которого было найдено в вещевой сумке в реке Темерник 30 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 1 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«В Ленинский районный суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру В., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, который назначен к рассмотрению на 1 июня в 13:30 мск», — уточнили в суде.

ИА REGNUM сообщало, что отец является главным подозреваемым в убийстве семилетнего сына. Следователям фигурант уголовного дела пояснил, что рано утром 28 мая якобы обнаружил тело ребёнка без признаков жизни. Испугавшись, он уложил тело в вещевую сумку и сбросил реку.

В рамках расследования уголовного дела назначены судебно-медицинская экспертиза, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз.