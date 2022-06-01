Канберра, , 11:26 — REGNUM 1 июня премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз представил полный состав своего кабинета министров. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Напомним, что некоторые министры, в то числе и Альбаниз, были приведены к присяге сразу после выборов, когда стало ясно, что лейбористы выиграли выборы.

Лидером лейбористов в Сенате и министром иностранных дел Австралии выбрана Пенни Вонг. Министром обороны и заместителем премьер-министра является Ричард Марлз.

Джим Чалмерс был выбран в качестве федерального казначея. Министром финансов страны назначена Кэти Галлахер.

Марк Батлер станет новым министром здравоохранения. Тони Берк станет министром труда.

Членами кабинета министров станут 10 женщин. Всего министерские посты получили тринадцать, но трое из них не войдут в состав кабинета.