Канберра, 1 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В настоящее время жители Австралии продолжают сталкиваться с ростом стоимости жизни, поскольку инфляция затронула практически все товары и услуги. В этой связи крупнейшие торговые сети страны начали запускать новые программы лояльности, чтобы привлечь как можно больше посетителей. Об этом 1 июня сообщил телеканал Nine News.

В магазине

Так, в сети супермаркетов Coles объявили о действии с 1 июня программы «тройного удовольствия», в рамках которой клиенты могут увеличить свои бонусные баллы, совершая покупки в магазине.

«Инициатива по начислению баллов» будет действовать с сегодняшнего дня до 28 июня и позволит клиентам утроить свои заработанные баллы на всех продуктах Coles», — говорится на сайте компании.

Другая сеть супермаркетов Woolworths запустила приложение Everyday Rewards Wallet, позволяющее клиентам зарабатывать баллы и экономить деньги при оплате чека с помощью QR-кода. В компании Aldi даже пошли на некоторое снижение цен, отмечая, что корзина товаров в их супермаркетах стоит на 15,6% дешевле, чем у конкурентов.