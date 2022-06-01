Париж, 1 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Показатели экономического роста Франции будут пересмотрены к концу июня или началу июля 2022 года, сказал в среду 1 июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает французская радиостанция France Inter. Так он отреагировал на новое ускорение инфляции в стране.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

В интервью France Inter Ле Мэр сказал, что правительство «предвидело» этот скачок и «приняло меры по ограничению цен на энергоносители». Он утверждает, что это самая низкая инфляция в еврозоне и называет две причины ее роста: «Регионализация промышленного производства… Это обходится дороже — производить электрические батареи во Франции, чем импортировать их из Китая. Кроме того, нам придется инвестировать значительные средства в энергетический переход».

Также министр добавил, что, на его взгляд, Франции не угрожает экономическая рецессия. В какую именно сторону будет пересмотрен экономический рост, министр не уточнил.

Данные этой недели показали, что экономика Франции неожиданно сократилась в I квартале на фоне растущей инфляции. В мае инфляция во Франции выросла сильнее, чем ожидалось, и достигла рекордного за 12 месяцев уровня в 5,8%.

Инфляция в еврозоне также ускорилась до 8,1% в мае по сравнению с 7,4% в апреле.