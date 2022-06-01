Канберра, , 11:20 — REGNUM В Австралии приближаются длинные выходные, поскольку страна готовится отмечать Официальный день рождения королевы, которая формально является главой государства. Об этом 1 июня сообщил телеканал Nine News.

Королева Елизавета II Nasa.gov

Каждый год возникает путаница, поскольку, во-первых, дата праздника не совпадает с фактическим днем рождения британского монарха, а во-вторых, разные штаты и территории Австралийского союза отмечают этот день по-разному.

В большинстве австралийских штатов и территорий Официальный день рождения королевы приходится по традиции на второй понедельник июня, то есть на 13 число месяца в этом году. К ним относятся Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия, Тасмания, Северная территория и Австралийская столичная территория.

Западная Австралия и Квинсленд — единственные штаты, которые отмечают День рождения королевы в другие дни (26 сентября и 3 октября соответственно).