Бейрут, 1 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Члены нового парламента Ливана провели голосование по выбору кандидата на должность спикера. Об этом 1 июня сообщает Lebanon 24.

U.S. Department of State Набих Берри

По данным журналистов, на эту должность был переизбран действующий председатель парламента Набих Берри, который занимает эту должность с 1992 года.

Отмечается, что за Берри отдали голоса 65 из 128 депутатов парламента. Набих Берри, которому в этом году исполнилось 84 года, возглавляет политическую партию «Амаль», тесно связанную с военизированным движением «Хезболла».

Место вице-спикера занял Элиас Бу Сааб, представляющий в парламенте православных христиан и также являющийся союзником «Хезболлы».