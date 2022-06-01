* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:16 — REGNUM Маулави Мехди Муджахид, хазарейский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, был снят со всех постов. Сейчас он покинул ряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где открыто поддерживал право девочек на образование и после шестого класса. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались использовать Мехди Муджахида для укрепления своих связей с хазарейцами и шиитами, но теперь он вышел из рядов движения и разорвал связи с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мехди Муджахид — один из немногих хазарейцев в Афганистане, присоединившихся к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отличие от других членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он не учился в медресе деобанди в Пакистане.

По данным газеты «8 Собх», Мехди родом из бедного кишлака Хуш в уезде Балхаб провинции Сарипуль. Он провёл молодость в бедности и нищете.

Глава одного из уездов провинции Сарипуль республиканского периода, пожелавший остаться неизвестным, сообщил изданию, что Мехди Муджахид был арестован 12 лет назад бывшими правительственными силами безопасности по обвинению в похищении людей и приговорён к 14 годам лишения свободы. По его словам, через семь лет он амнистировал Мехди и тот вышел на свободу. После освобождения из тюрьмы Мехди решил отомстить, но они помирились при посредничестве Мохаммада Мохакека, видного хазарейского политического деятеля и лидера Партии исламского единства афганского народа, обладавшего значительным влиянием в уезде Балхаб. По его словам, Мехди попытался расширить свои связи с кабульскими политическими лидерами того времени и получить контроль над угольными шахтами Сарипуля.

По словам Мохаммада Хусейна Фахими, бывшего в то время депутатом от Сарипуля в палате представителей, в ноябре 2019 года в течение недели в уезде Балхаб длились столкновения между боевиками Мехди и отрядами Мохаммада Мохакека, в которых обе стороны понесли потери. Он добавил, что вооружённые столкновения Мехди с отрядами Мохакека и силами безопасности предыдущего правительства привлекли внимание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Чтобы получить угольные шахты, Мехди присягнул на верность талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сарипуле, и они снабдили его оружием и боеприпасами. Затем в Сарипуле он начал вербовку в ряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали напряжённость в Сарипуле и поддержали Мехди. Он был единственным хазарейским командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны и получал финансовые выгоды для себя и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вымогая деньги с транспортировки и добычи угля.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, Мехди стал известен как Маулави Мехди Муджахид. Воюя против предыдущего правительства в провинции Сарипуль, он в 2020 году был назначен теневым главой уезда Балхаб. Когда к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Муджахид был назначен главой разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Бамиан, но через пять месяцев был уволен. Он был отстранён, как и узбекские и таджикские командиры, воевавшие на стороне талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во время своего пребывания на посту начальника разведки в Бамиане Мехди Муджахид обратился к группе жителей провинции, прямо и недвусмысленно выступив против закрытия школ для девочек старше шестого класса, заявив, что никто не имеет права препятствовать обучению девочек.

Политический эксперт сообщил газете «8 Собх» на условиях анонимности, что лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под разными предлогами исключали своих непуштунских членов из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и снимали с должностей на местах, и что Мехди Муджахид, выступавший против приказа закрыть школы для девочек, был уволен на этом основании.

Инамулла Самангани, заместитель официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после отстранения Мехди Муджахида от должности написал в «Твиттере», что «бывший глава бамианской разведки» и маулави Анас Азизи, заместитель губернатора в Бамиана, встретились с маулави Абдул Кабиром, помощником премьер-министра по политическим вопросам. Однако представитель губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане через два дня после отставки Мехди Муджахида заявил, что он будет назначен «на подходящий пост в Кабуле».

В то же время лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле встретились с маулави Мехди Муджахидом и пообещали назначить его заместителем главы совета по урегулированию конфликтов в главном управлении разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мехди Муджахид провёл почти три месяца в Кабуле, чтобы получить назначение на этот пост, но так и не дождался.

Согласно выводам газеты «8 Собх», против назначения Мехди Муджахида выступила фракция Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источник добавил, что хакканисты (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добиваются разоружения боевиков Мехди Муджахида. Источник сообщил газете «8 Собх», что группа Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовала разоружения всех людей Мехди в обмен на назначение, но тот не согласился и вернулся из Кабула в уезд Балхаб в Сарипуле. Согласно источнику, Мехди разорвал все связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мехди Муджахид — не первый влиятельный командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) непуштунского происхождения, отстранённый после многих лет борьбы за движение после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан. Махдум Алам Раббани, один из самых влиятельных командиров узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи действия привели к захвату талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нескольких северных провинций, в январе был арестован разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обвинению в сотрудничестве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он был освобождён после нескольких месяцев, проведённых в тюрьме, и сейчас пребывает в отставке.