Канберра, 1 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Рост экономики Австралии замедляется из-за широко распространенных ограничений, связанных с COVID-19. Об этом со ссылкой на новые данные Австралийского статистического бюро (ABS) 1 июня сообщил телеканал NineNews.

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За первые три месяца 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) Австралии вырос на 0,8%. Это немного превзошло ожидания экономистов, которые ожидали, что рост составит 0,7%.

Однако, подчеркнули в ABS, речь идет о фундаментальном замедлении экономики, поскольку в предшествующем квартале, когда наблюдался резкий всплеск активности после снятия локдаунов, ВВП Австралии вырос на ошеломляющие 3,4%.

Уровень сбережений домохозяйств в Австралии упал с 13,4% до 11,4%. Отмечается, что в 2022 году расходы домохозяйств по-прежнему опережали их доходы.