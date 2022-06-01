Пенза, 1 июня 2022, 11:17 — REGNUM В Пензенской области смягчили антиковидные ограничения. Масочный режим в регионе с 31 мая носит рекомендательный характер. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора региона Николай Симонов.
В местах массового пребывания граждан использование индивидуальных средств защиты рекомендовано беременным женщинам, жителям старше 60 лет, гражданам с хроническими заболеваниями.
ИА REGNUM напоминает, масочный режим из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции действовал в Пензенской области с марта 2020 года.
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