Пенза, 1 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Пензенской области смягчили антиковидные ограничения. Масочный режим в регионе с 31 мая носит рекомендательный характер. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора региона Николай Симонов.

https://pixabay.com Маска

В местах массового пребывания граждан использование индивидуальных средств защиты рекомендовано беременным женщинам, жителям старше 60 лет, гражданам с хроническими заболеваниями.

ИА REGNUM напоминает, масочный режим из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции действовал в Пензенской области с марта 2020 года.

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