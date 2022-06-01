Смоленск, 1 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Тело 37-летней женщины обнаружено в бассейне в Смоленске вечером 30 мая, по данному факту начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Pixabay.com Бассейн

Установлено, что причиной смерти женщины стала механическая асфиксия в результате попадания воды в дыхательные пути.

Как удалось выяснить следователям, погибшая систематически посещала бассейн. В числе прочего она самостоятельно выполняла упражнений по задержке дыхания под водой.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.