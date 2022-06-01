Рим, 1 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Итальянская рок-группа Måneskin ответила на комментарии Мика Джаггера о текущем положении рок-н-ролла, оспорив идею о том, что молодые артисты поддерживают жизнь жанра. Об этом 31 мая сообщил портал NME.

Jerzy Bednarski Мик Джаггер

Итальянская группа беседовала с NME в преддверии большого домашнего концерта в Вероне, когда они поделились своими мыслями о взглядах фронтмена The Rolling Stones.

В прошлом месяце Джаггер похвалил таких исполнителей, как Yungblud и Machine Gun Kelly в интервью шведской радиостанции, сказав, что эти артисты заставили его «думать, что в рок-н-ролле еще есть жизнь».

На вопрос о том, как они относятся к этим высказываниям, вокалист Måneskin Дамиано Давид оценил взгляды Джаггера как «очень старомодные». «Никто не сохраняет рок-н-ролл живым», — продолжил он. «Его просто невозможно убить».