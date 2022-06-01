Москва, , 11:47 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, на территории ВДНХ стартовал Фестиваль детства и юности «Большая перемена» — ключевое мероприятие Марафона детства, который проходит по всей стране с 19 мая по нацпроекту «Образование».

ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Основная программа направлена на разностороннее развитие ребенка, помощь в выборе траектории его личностного и профессионального роста. Все фестивальное пространство наполнено активностями: лекциями, мастер-классами и дискуссиями, презентациями детских инициатив, командными играми, флешмобами и творческими выступлениями.

В рамках марафона проходит акция «День самоуправления», которая даёт возможность ребятам занять позиции топ-менеджеров и руководителей российских компаний. В АНО «Национальные приоритеты» у участника будет возможность примерить на себя роль генерального директора Софии Малявиной.

Накануне, 31 мая конкурсанты «Большой перемены» побывали на экскурсии в АО «Военно-промышленная корпорация» НПО машиностроения, вошедшей в образовательно-производственный центр (кластер) программы «Профессионалитет» в 2022 году. Участники экскурсии ознакомились с настоящим производством, в которых сможет проходить практику, а в дальнейшем и работать первый поток студентов «Профессионалитета».

Студенты колледжей и техникумов, которые с 1 сентября 2022 года начнут обучение по программе «Профессионалитет», смогут получать от компаний-участников как стипендию, так и заработную плату, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Самое главное, что работодатели согласились сопровождать ребенка на протяжении всего периода обучения и дать ему именно гибкие профессиональные навыки, которые востребованы на конкретном предприятии и которые соответствуют тем требованиям рынка труда, которые выдвигает та или иная отрасль. Также они согласились выплачивать стипендии и даже заработную плату тем, кто уже работает на предприятии», — подчеркнула Татьяна Голикова.

«Наша задача в проекте — подготовить педагогов нового поколения для системы СПО. С одной стороны, эти специалисты должны уметь выстроить эффективное взаимодействие в треугольнике «студент — учебное заведение — родитель». А с другой стороны, они смогут наладить воспитательный процесс таким образом, чтобы развить у студентов лидерские качества», — пояснил директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев.

На интерактивном стенде программы «Профессионалитет» участники фестиваля смогут примерить «умную» каску, и, ответив на несколько вопросов, получить рекомендацию по выбору направления для профессии мечты в одном из приоритетных направлений экономики.

Выиграть два билета в Большой театр можно, приняв участие в интерактивном квесте «Найди Пушкина». На территории ВДНХ встретятся пять двойников Александра Сергеевича Пушкина, чтобы рассказать участникам интересные факты о великом поэте, а также о всероссийской программе популяризации культуры «Пушкинская карта».

Участников Марафона детства ждет зажигательная зарядка от посла ГТО на сцене. Её проведут Инструктор центра тестирования ГТО, Организатор Всероссийского шоу — Supergirlsport, и мисс фитнес, одна из самых ярких участниц проекта «Топ модель по-русски», Черток Валерия и Посол ГТО, чемпион и рекордсмен мира, Европы и России по плаванию и подводному плаванию Андрей Арбузов. Они расскажут, как подготовиться к выполнению нормативов ГТО, о том, что знаки отличия дают дополнительные баллы к ЕГЭ.

В рамках образовательной программы участников ожидают дискуссии с представителями ведущих российских компаний и ключевых вузов, руководителями волонтерских организаций и детских движений, артистами, спортсменами, космонавтами, журналистами и государственными служащими. На площадке лектория «Высота» будет запущен продюсерский центр по развитию и реализации идей, а также инициатив участников «Большой перемены». Кроме того, на Фестивале будут работать лектории «Больших перемен», «Родные — любимые» и «Движение».

В лектории «Слово» пройдет мастер-класс от 2-двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, президента Общероссийской общественной организации «Содружество детско-юношеского биатлона России» Анны Богалий «Как управлять спортивным проектом на отлично».

«Не ошибается тот, кто ничего не делает. В спорте тоже самое. Нужно научиться справляться со своими — и страхом, и волнением, и перерабатывать это научиться. Поэтому мы много работаем над тем, чтобы ребята в течении гонки могли внести какие-то коррективы для улучшения своего результата. Не просто — взял и бросил бороться после чего-то, а действительно продолжил — с новой мотивацией, с новым каким-то задором — либо исправлением чего-то такого, чего не удалось до этого», — пояснила именитая спортсменка.

В своем выступлении Анна Богалий также расскажет про Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре», а победители и финалисты 1 и 2 сезона конкурса поделятся опытом. Второй сезон конкурса собрал 4027 проектов со всех регионов России. Третий сезон стартует осенью 2022 года.

После обеда в этом же лектории на лекции Ольги Франчук, руководителя проекта в АНО «Цифровая платформа», можно будет узнать, как уроки цифры помогают определиться с будущей профессией.

«Урок цифры» (урокцифры. рф) — онлайн тренажеры в формате игры для разного возраста детей, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. «Урок цифры» затрагивает все актуальные направления цифровой экономики, в частности, работу технологий искусственного интеллекта и машинное обучение, разработку игр и приложений, нейросети и коммуникации, а также безопасность в сети и киберугрозы. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

«Квантовые технологии — одно из самых передовых направлений научно-технического прогресса. Достижение весомых результатов в нем во многом зависит от талантливых ученых и инженеров, которые ведут кропотливую работу в исследовательских группах и на производстве. «Урок Цифры», который прошел в российских школах при поддержке Росатома, делает квантовую тему популярной и привлекательной среди талантливых ребят.

Тем самым формируется новое поколение специалистов, которым предстоит адаптировать создаваемый сегодня квантовый компьютер к нуждам экономики, медицины, логистики — к решению жизненно важных задач каждого человека. То, что сегодня называют квантовым будущим, участникам «Урока Цифры» предстоит сделать повседневными технологиями для общества. Это подобно тому, как атомная энергетика когда-то воспринималась как нечто уникальное, а теперь является привычной частью мирового энергетического ландшафта», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В лектории «Родные-любимые» Антон Коновалов — педагог-психолог сектора экстренного реагирования и психологического консультирования отдела экстренной психологической помощи Федерального Координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации, проведёт для семей лекцию о буллинге и бесплатной консультационной помощи, которой могут воспользоваться благодаря нацпроекту «Образование» родители, те, кто планирует ими стать, а также бабушки и дедушки.

Уже очень скоро, 20 июня, стартует приемная кампания в вузы. Абитуриенты смогут подать документы лично в вузе, по почте, а также с помощью электронного суперсервиса портала госуслуг «Поступление в вуз онлайн», который развивается благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». С этого года подать документы с помощью суперсервиса можно будет на любую форму обучения: очную, очно-заочную, заочную, бюджетную, платную, целевую. Кроме того, через электронную платформу можно будет записаться на вступительные испытания в вуз, узнать их результаты и дать согласие на зачисление. Подробнее об этом сервисе можно будет узнать в зоне партнёров Фестиваля.

Напомним, благодаря нацпроекту «Образование», школы с современным оборудованием появляются даже в селах, новые кружки и секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка. Техникумы и колледжи получают новые мастерские, усиливается конкурентоспособность российской высшей школы.