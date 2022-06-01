Москва, , 11:14 — REGNUM «Мины», которые оставило нам ельцинское время, надо последовательно преодолевать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 1 июня, комментируя инициативу директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова.

Ранее RT сообщило, что Орлов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать среднее специальное образование в России полностью бесплатным.

« Конечно, среднее специальное образование в нашей стране должно быть бесплатным. В конце концов, Конституция (ст. 43, п.2) гарантирует гражданам России «общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях».

Орлов, видимо, имеет в виду, что все учреждения среднего специального (профессионального) образования должны быть государственными или муниципальными или полностью финансироваться из госбюджета. Если у нас в стране сейчас, как заявляет Орлов, «не существует института получения безусловно бесплатного первого профессионального образования», то это нарушение Конституции.