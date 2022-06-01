Москва, 1 июня 2022, 11:12 — REGNUM По итогам волатильной сессии 31 мая индексы Уолл-стрит, которые вернулись с длинных выходных, подешевели после первого за два месяца недельного роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовая биржа
Фондовая биржа
Kaigai.ch
«Dow после шести сессий подъема просел на 0,67%. S& P 500 лишился 0,63%, а Nasdaq Composite упал на 0,41%. Отчасти нестабильность настроений инвесторов связана с корректировкой позиций на стыке месяцев, и в первый день лета фьючерсы не проявляют оптимизма, торгуясь весьма сдержанно.
В центре внимания на этой неделе — отчет по рынку труда США. На данном этапе благоприятным для рынков был бы более слабый показатель занятости, который может заставить Федрезерв задуматься о более плавном ужесточении политики в период, когда экономика столкнулась с растущей угрозой рецессии.
Европейские фьючерсы тоже немного теряют в цене, подтверждая отсутствие у инвесторов желания рисковать. Свежие данные из Германии показали, что в апреле розничные продажи неожиданно обрушились на 5,4% в месячном выражении при прогнозе гораздо более скромного снижения на 0,2%, тогда как месяцем ранее показатель сократился на 0,1%.
Таким образом, продажи упали до минимальных с февраля прошлого года значений. Учитывая рекордное инфляционное давление, это довольно тревожный сигнал для крупнейшей экономики в еврозоне, а также повод для ЕЦБ задуматься — ускорение темпов ужесточения монетарной политики по примеру ФРС может усугубить самочувствие экономики региона.
Евро остается под давлением со вчерашнего дня. В начале недели единая валюта поднялась к более чем одномесячным максимумам вблизи 1.0800 на фоне повсеместного отступления доллара, который столкнулся с ликвидацией длинны позиций.
Однако долларовые быки быстро перехватили инициативу, и теперь индекс USD отвоевывает отметку 102.00 после кратковременного падения к уровню 101.30. Несмотря на отскок, потенциал развития восходящего импульса на данном этапе представляется ограниченным.
Тем временем нефть стабилизируется после вчерашнего взлета к максимумам начала марта. Августовские фьючерсы на Brent в моменте приближались к отметке $121 за баррель, где их настигла фиксация прибыли, отбросившая котировки в район $116, где цены и расположились 1 июня.
Сегодня стартует заседание ОПЕК+, которое начнется с совещания технического комитета. В последнее время это мероприятие воспринимается рынком как проходное – альянс раз за разом объявляет стандартное увеличение добычи, не вызывая существенной и продолжительной реакции рынка.
В этот раз волатильность в преддверии решения ОПЕК+ может оказаться немного выше в свете появившихся слухов о возможном исключении России из объединения – участники организации могут прокомментировать эти разговоры в рамках предстоящего мероприятия», — пояснил эксперт.

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