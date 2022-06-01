Москва, 1 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. По итогам волатильной сессии 31 мая индексы Уолл-стрит, которые вернулись с длинных выходных, подешевели после первого за два месяца недельного роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«Dow после шести сессий подъема просел на 0,67%. S& P 500 лишился 0,63%, а Nasdaq Composite упал на 0,41%. Отчасти нестабильность настроений инвесторов связана с корректировкой позиций на стыке месяцев, и в первый день лета фьючерсы не проявляют оптимизма, торгуясь весьма сдержанно.

В центре внимания на этой неделе — отчет по рынку труда США. На данном этапе благоприятным для рынков был бы более слабый показатель занятости, который может заставить Федрезерв задуматься о более плавном ужесточении политики в период, когда экономика столкнулась с растущей угрозой рецессии.

Европейские фьючерсы тоже немного теряют в цене, подтверждая отсутствие у инвесторов желания рисковать. Свежие данные из Германии показали, что в апреле розничные продажи неожиданно обрушились на 5,4% в месячном выражении при прогнозе гораздо более скромного снижения на 0,2%, тогда как месяцем ранее показатель сократился на 0,1%.

Таким образом, продажи упали до минимальных с февраля прошлого года значений. Учитывая рекордное инфляционное давление, это довольно тревожный сигнал для крупнейшей экономики в еврозоне, а также повод для ЕЦБ задуматься — ускорение темпов ужесточения монетарной политики по примеру ФРС может усугубить самочувствие экономики региона.

Евро остается под давлением со вчерашнего дня. В начале недели единая валюта поднялась к более чем одномесячным максимумам вблизи 1.0800 на фоне повсеместного отступления доллара, который столкнулся с ликвидацией длинны позиций.

Однако долларовые быки быстро перехватили инициативу, и теперь индекс USD отвоевывает отметку 102.00 после кратковременного падения к уровню 101.30. Несмотря на отскок, потенциал развития восходящего импульса на данном этапе представляется ограниченным.

Тем временем нефть стабилизируется после вчерашнего взлета к максимумам начала марта. Августовские фьючерсы на Brent в моменте приближались к отметке $121 за баррель, где их настигла фиксация прибыли, отбросившая котировки в район $116, где цены и расположились 1 июня.

Сегодня стартует заседание ОПЕК+, которое начнется с совещания технического комитета. В последнее время это мероприятие воспринимается рынком как проходное – альянс раз за разом объявляет стандартное увеличение добычи, не вызывая существенной и продолжительной реакции рынка.

В этот раз волатильность в преддверии решения ОПЕК+ может оказаться немного выше в свете появившихся слухов о возможном исключении России из объединения – участники организации могут прокомментировать эти разговоры в рамках предстоящего мероприятия», — пояснил эксперт.

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