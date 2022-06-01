Кемерово, 1 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области предприятия бытовой химии и лёгкой промышленности продолжают стабильно работать даже в условиях санкционного давления. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

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«У наших производителей есть потенциал, который позволит двигаться вперёд, обеспечивая кузбассовцев качественными товарами собственного производства», — подчеркнул Цивилёв.

По официальным данным, в Кузбассе работает 153 швейных, текстильных, обувных и кожгалантерейных предприятий. Их продукция реализуется в розничных магазинах и через интернет-сайты. В регионе производят одежду для детей и взрослых, утеплители в верхнюю одежду, флис и искусственный мех.