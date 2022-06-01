Луганск, 1 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские войска понесли потери в живой силе и технике, сообщил 1 июня представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко.

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По его словам, в ходе боестолкновений за сутки уничтожено 43 человека. Также ликвидировано три БТР, четыре единицы автотехники.

Также в Народной милиции рассказали, что двое военнослужащих ВСУ приняли решение сложить оружие, тем самым сохранили свои жизни.