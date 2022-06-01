Кишинёв, 1 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что уголовное дело в его отношении является «политической расправой» действующего президента республики Майи Санду. Это обращение лидер оппозиции разместил в своём телеграм-канале.

Privesc.Eu Moldova Игорь Николаевич Додон

«В прессе есть записи, на которых запечатлено, как Майя Санду ещё с 2017 года требовала судить и закрыть Игоря Додона. Дело против меня — её многолетний план мести», — написал экс-президент.

Он также обвинил Санду в «захвате» всех государственных учреждений в стране, включая систему юстиции. Додон подчеркнул, что не признаёт себя виновным, а дело расценивает как заказное.

В октябре 2010 года генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что Санду требует от него возбудить уголовные дела в отношении лидеров оппозиции, в том числе Додона. Вскоре после этого Стояногло временно отстранили от должности и возбудили в его отношении уголовное дело.

Напомним, в Молдавии нарастает противостояние между оппозицией и властями. Правительство обвиняют в политике, которая привела к резкому ухудшению экономического положения в стране. После того, как 24 мая был задержан Додон, ситуация обострилась.