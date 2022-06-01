Москва, , 11:10 — REGNUM Новый пакет военной помощи Вашингтона киевскому режиму, в который входят поставки американских реактивных систем залпового огня HIMARS, крайне негативно оценивает Россия. Об этом 1 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Tasnim News Agency

«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Рябков подчеркнул, что в данный момент уже очевидно, что США во главе группы осуществляет целенаправленную накачку киевского режима оружием.

«И жонглирование, манипулирование какими-то отдельными аспектами того, что происходит, для нас не меняет общую картину», — добавил замглавы МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что линия Вашингтона на военную поддержку киевского режима в конфликте на Украине является беспрецедентной и опасной.