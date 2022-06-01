Москва, 1 июня 2022, 11:10 — REGNUM Новый пакет военной помощи Вашингтона киевскому режиму, в который входят поставки американских реактивных систем залпового огня HIMARS, крайне негативно оценивает Россия. Об этом 1 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков
Сергей Рябков
Tasnim News Agency

«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Рябков подчеркнул, что в данный момент уже очевидно, что США во главе группы осуществляет целенаправленную накачку киевского режима оружием.

«И жонглирование, манипулирование какими-то отдельными аспектами того, что происходит, для нас не меняет общую картину», — добавил замглавы МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что линия Вашингтона на военную поддержку киевского режима в конфликте на Украине является беспрецедентной и опасной.