Петропавловск-Камчатский, , 11:10 — REGNUM На Камчатке 1 июня на Командорских островах началась лососевая путина. Через неделю, с 8 июня, вылов красной рыбы будет разрешён в Усть-Камчатском районе края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве рыбного хозяйства.

Лосось Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Алеутском округе вылов лососей будет осуществлять одно промышленное предприятие и пять общин коренных малочисленных народов Севера. Любительская рыбалка будет разрешена на двух участках.

Постепенно в течении июня путина начнется в остальных районах края.

Любителям будет разрешено ловить рыбу в реках Паратунка и Авача с 5 июля.

Запрещено в эту путину вылавливать чавычу и нерку в реках Авача и Паратунка. В западных районах Камчатки под запретом сетной лов чавычи. Также в связи с истощением лососевых запасов полностью запрещена рыбалка в Авачинском заливе — рыбачить здесь смогут только представители КМНС в течение недели в июле и августе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в период лососевой путины будут работать более 100 рейдовых групп, в числе которых выявлять и пресекать деятельность браконьеров будут около 400 сотрудников Росрыболовства, силовых, правоохранительных, контролирующих органов, общественные инспектора от Ассоциаций рыбопромышленников.