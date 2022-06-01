Севастополь, 1 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Севастополе дети, страдающие диабетом, в течение длительного времени не получали необходимые медицинские изделия, проблема была решена после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Wikimedia.org Инсулиновая помпа

Проверку по вопросу обеспечения детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями, провели по поручению Генпрокуратуры. Выяснилось, что дети, которым установлены инсулиновые помпы, больше месяца не были обеспечены медицинскими расходными изделиями для ее бесперебойной работы. Девять детей-инвалидов более месяца не были обеспечены картридж-системой для инсулиновой помпы, 13 детей — не получали инфузионные наборы.

Прокуратурой внесено представление директору департамента здравоохранения города. По результатам рассмотрения которого указанные дети-инвалиды обеспечены медицинскими изделиями для инсулиновой помпы за счет средств бюджета города в результате проведенной экстренной поставки по договорам закупки у единственного поставщика.