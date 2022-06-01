Москва, 1 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Энергетическое сотрудничество России и Китая обрело стратегический характер, заявил 1 июня глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе видеообращения на VII Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

МИД России Сергей Лавров

«Россия и Китай планомерно осуществляют все утвержденные программы взаимодействия. Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Реализуются крупные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия ценит объективную позицию Китая по ситуации, сложившейся в данный момент на Украине.

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