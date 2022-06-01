Томск, , 11:07 — REGNUM В томских соцсетях и средствах массовой информации 1 июня распространилась фотография областной администрации с перевёрнутым флагом РФ на крыше. Красная полоса оказалась сверху.

Флаг Сербии Knight Foundation

Пользователи соцсетей прокомментировали, что над администрацией Томской области развивался «флаг Сербии».

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в перевёрнутом виде флаг провисел недолго. Вскоре его перевесили как положено.

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