Томск, 1 июня 2022, 11:07 — REGNUM В томских соцсетях и средствах массовой информации 1 июня распространилась фотография областной администрации с перевёрнутым флагом РФ на крыше. Красная полоса оказалась сверху.
Пользователи соцсетей прокомментировали, что над администрацией Томской области развивался «флаг Сербии».
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в перевёрнутом виде флаг провисел недолго. Вскоре его перевесили как положено.
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