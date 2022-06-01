Томск, 1 июня 2022, 11:07 — REGNUM В томских соцсетях и средствах массовой информации 1 июня распространилась фотография областной администрации с перевёрнутым флагом РФ на крыше. Красная полоса оказалась сверху.

Флаг Сербии
Флаг Сербии
Knight Foundation

Пользователи соцсетей прокомментировали, что над администрацией Томской области развивался «флаг Сербии».

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в перевёрнутом виде флаг провисел недолго. Вскоре его перевесили как положено.

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