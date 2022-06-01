Цюрих, Швейцария, , 11:42 — REGNUM Швейцарское правительство наложило вето на запрос Дании об отправке бронетранспортеров швейцарского производства на Украину, ссылаясь на политику нейтралитета, запрещающую поставки оружия в зоны конфликтов, сообщила 1 мая швейцарская вещательная компания SRF.

Флаг Швейцарии

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) отклонил заявку Дании на поставку Украине около 20 боевых машин пехоты Piranha III, сообщил SRF со ссылкой на госорган.

Нейтральная Швейцария требует, чтобы иностранные государства, покупающие швейцарское оружие, запрашивали разрешение на его реэкспорт.

В апреле она наложила вето на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, используемых в танках, которые Германия направляет на Украину. Она также отклонила просьбу Польши о предоставлении оружия для помощи Украине.

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