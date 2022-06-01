Москва, , 11:04 — REGNUM Убыль рабочей силы в России к 2030 году может составить примерно 1,9 млн человек, говорится в исследовании Высшей школы экономики. Выдержки 1 июня публикует РБК.

Центр занятости в Ярославле

По оценке специалистов, в период с 2019-го по 2030-й годы численность рабочей силы уменьшится на 1,9 млн человек. Также изменится возрастной состав работающих. Так, доля занятых младше 40 лет сократится с 42% до 37,4%.

Основная причина изменений — взросление и вступление в трудовой возраст малочисленного поколения 1999–2000 годов рождения.

Особенностью станет наиболее резкое сокращение доли трудоспособного населения в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Подмосковье и Ленинградской области. В этих субъектах занятость традиционно подпитывалась за счёт молодых приезжих.