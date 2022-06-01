Вашингтон, 1 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель A$AP Rocky (Раким Майерс) признался, что «выкладывается полностью», рассказав о работе над новым альбомом. Об этом 31 мая написал портал NME.

Flickr.com ASAP Rocky

Рэпер, который вместе со своей девушкой Рианной недавно впервые стал отцом, рассказал в новом интервью о продолжении альбома 2018 года Testing.

«Сейчас я завершаю работу над новым альбомом; я снял для него много визуальных роликов. Я не хочу озвучивать клише или продавать альбом, но я довел себя до предела во всем. Переход от индустриального, подрывного звучания альбома Testing к более отполированному звучанию… Мне просто нравится то, что получилось», — признался артист.