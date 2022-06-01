Херсон, 1 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Власти Херсонской области намерены приложить максимум усилий, чтобы войти в состав России. Об этом 1 июня заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Мы работаем сейчас с людьми по организации нашей структуры по всей области. На 12 июня [День России] обязательно мы заявляем, что идем полным ходом в состав РФ, приложим к этому максимум усилий», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что перед вхождением в состав России, необходимо сформировать элементарную базу.