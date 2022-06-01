Москва, 1 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Следственный комитет России запросил у Министерство обороны РФ информацию о фактах противоправных действий Вооружённых сил Украины (ВСУ), угрожающих мирному населению, и об использовании украинскими националистами больниц в военных целях. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Эмблема СК РФ

По данным СК РФ, в Харькове ВСУ разместили огневые точки в подвале больницы, а медицинский персонал и пациентов насильно удерживали. В больнице Часов Яр в ДНР украинские националисты развернули блокпосты и оборудовали их огневыми точками.

В больнице в Одессе националисты оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию. В Краматорске ДНР в детской поликлинике ВСУ оборудовали опорный пункт, заминировали подходы к учреждению и насильно удерживали пациентов, в том числе и детей.

Данным фактам СК РФ будет дана правовая оценка в рамках расследуемых уголовных дел о случаях киевского режима.

Как сообщает ИА REGNUM, Следственный комитет России периодически запрашивает у Минобороны РФ информацию о противоправных действиях украинских националистов.

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