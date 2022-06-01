Екатеринбург, , 11:41 — REGNUM Свердловчанина буду судить за мошенничество на сумму более 22,9 млн рублей. Средства мужчина похищал под видом заключения договоров на изготовление и поставку электротехнического оборудования, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в период с июня 2017 года по март 2018 года уралец похитил деньги 21 контрагента. Для этого он создал подконтрольное ему юридическое лицо и искусственный образ успешного предприятия с опытом коммерческой деятельности. Общий ущерб составил более 22,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Его рассмотрит Ленинский район Екатеринбурга.