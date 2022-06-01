Баку, 1 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп 1 июня выступил на открытии в Баку 27-й международной выставке «Нефть и газ Каспия». Об этом сообщает агентство Report.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

«Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер и вносит свой вклад в энергетическую безопасность Европы», — сказал Шарп.

Он также поблагодарил Баку за присоединение к климатическому пакту 2021 года, который предусматривает сокращение использование угля в промышленности.

Напомним, выставка «Нефть и газ Каспия» будет идти до 4 июня. Одним из спонсоров мероприятия является транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне BP (ранее — British Petroleum). В выставке также участвуют около 60 компаний из России.