Новокузнецк, Кемеровская область, 1 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Новокузнецкий «Евраз ЗСМК» выпустил первые в России «зелёные» железнодорожные рельсы. Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

t. me/panov_kuzbass «Зелёные» железнодорожные рельсы

«Они отлиты из стали с пониженным уровнем углеродного следа, который в четыре раза меньше, чем при традиционном способе выплавки. Объём первой партии составил порядка 5000 тонн», — написал Панов в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что сокращение углеродного следа достигнуто за счёт электрометаллургического способа производства — металл плавится с помощью электроэнергии, полученной из возобновляемых источников.

Российские железные дороги уже получили первую пилотную партию.