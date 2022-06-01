Москва, 1 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой проинформировать о ходе создания единого учебника по отечественной истории, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

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«Уже давно назрел вопрос формирования единого подхода к изучению истории и единой линейки учебников, учебных пособий по отечественной истории», — отметил Миронов.

Очевидно, что историческая наука, её преподавание в качестве учебной дисциплины крайне важно для формирования нравственных ценностей, становления личности, сохранения преемственности поколений, подчеркнул парламентарий.

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