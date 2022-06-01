Донецк, 1 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Петровский район Донецка был обстрелян из артиллерии вооруженными украинскими формированиями. Об этом 1 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 09:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено со стороны Новомихайловки три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что риски прямого столкновения России и США увеличиваются из-за любых поставок американского оружия Украине.