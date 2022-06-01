Махачкала, 1 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Столицы Дагестана и Азербайджана свяжет прямое авиасообщение. Между Махачкалой и Баку возобновят авиарейсы. Их будет осуществлять авиаперевозчик — компания Ютэйр (Utair), сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Самолет

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Перевозчик будет использовать для них самолеты Boeing 737 500 вместимостью до 140 пассажиров. Первый рейс запланирован на 3 июня.

Вылет из аэропорта Махачкалы планируется в 15:00, обратный рейс — в 18:30 (по местному времени). Время в пути составит около полутора часов.

Ранее сообщалось, что из Махачкалы было запущено прямое авиасообщение с городом Ургенч в Узбекистане. Выполнять полеты планировала авиакомпания Red Wings.

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