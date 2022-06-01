Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM В Свердловской области с 1 июня 2022 увеличен размер прожиточного минимума. Соответствующий документ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики.

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Рост прожиточного минимума в области составил около 20%. Теперь прожиточный минимум на Среднем Урале для трудоспособного населения находится на отметке в 14 717 рублей, для пенсионеров — 11 612 рублей, для детей — 14 156 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2022 года президент России Владимир Путин объявил об увеличении с 1 июня прожиточного минимума в стране на 10%. Таким образом, в Свердловской области на региональном уровне законодательство скорректировано в соответствии с решением главы государства.