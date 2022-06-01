Вашингтон, 1 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Зрители сервиса Netflix провели рекордное количество времени за просмотром четвёртого сезона «Очень странных дел». Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на внутренние данные платформы.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Реж. Мэтт Даффер. 2016. США

Согласно подсчётам Netflix, в первый уик-энд сериал «Очень странные дела» набрал 286,79 млн часов просмотров по всему миру — это больше, чем у предыдущего рекордсмена, второго сезона «Бриджертонов» (193 млн часов). Проект победил в номинации «Лучшая премьера англоязычного сериала по внутренним меркам стримера».

Добавим, что шоу «Бриджертоны» считается самым просматриваемым англоязычным сериалом сервиса за всё время (за 28 дней он набрал 656,26 млн часов просмотра по всему миру). При этом четвертый сезон «Очень странных дел» уже приблизился к этому результату на 44% всего за три дня.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Очень странных дел» разделён на две части. Премьера первой состоялась 27 мая 2022 года — вторая выйдет 1 июля.