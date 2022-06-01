Йошкар-Ола, 1 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Марий Эл сельские территории расположены в границах 14 муниципальных районов. На селе проживают 215 тысяч человек, или около 32% от общей численности населения республики. Об этом заявил врио главы Марий Эл Юрий Зайцев по итогам выездного совещания по актуальным вопросам национальной безопасности, которое провел секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

telegram-канал Юрия Зайцева Врио главы Марий Эл Юрий Зайцов на выездном совещании в Казани

Руководитель республики отметил, что тема развития села включает множество факторов: обеспечение транспортной доступности сельских населенных пунктов, развитие телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктур, газификация, строительство жилья, создание рабочих мест, поддержка местных инициатив.

«Для нашей республики тема очень значимая и перспективная», — подчеркнул Зайцев и добавил, что региональные власти занимаются всеми аспектами развития сельских территорий в рамках федеральных и республиканских программ.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости вырабатывать дополнительные решения для развития села на совещании говорил и полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Он отмечал, что только в Приволжском федеральном округе в сельской местности проживает 8 млн человек, это почти треть населения округа или 27,6% от 28, 8 млн человек.

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