Врио главы Марий Эл назвал тему развития села очень значимой для региона
Йошкар-Ола, 1 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Марий Эл сельские территории расположены в границах 14 муниципальных районов. На селе проживают 215 тысяч человек, или около 32% от общей численности населения республики. Об этом заявил врио главы Марий Эл Юрий Зайцев по итогам выездного совещания по актуальным вопросам национальной безопасности, которое провел секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Руководитель республики отметил, что тема развития села включает множество факторов: обеспечение транспортной доступности сельских населенных пунктов, развитие телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктур, газификация, строительство жилья, создание рабочих мест, поддержка местных инициатив.
«Для нашей республики тема очень значимая и перспективная», — подчеркнул Зайцев и добавил, что региональные власти занимаются всеми аспектами развития сельских территорий в рамках федеральных и республиканских программ.
Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости вырабатывать дополнительные решения для развития села на совещании говорил и полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Он отмечал, что только в Приволжском федеральном округе в сельской местности проживает 8 млн человек, это почти треть населения округа или 27,6% от 28, 8 млн человек.
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