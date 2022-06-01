Тула, 1 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. К 14 годам лишения свободы приговорён житель Тулы за совершение действий сексуального характера в отношении ребёнка, а также за девять эпизодов незаконного распространения порнографических материалов в интернете. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Тульской области.

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Как установлено судом и следствием, мужчина в августе 2020 года вёл в соцсети переписку на тему сексуальных контактов с ребёнком, которому не исполнилось и 12 лет. Целью переписки было «возбуждение сексуального интереса и полового влечения у потерпевшей». Также мужчина в 2020 году через соцсеть распространял материалы с порнографическими изображениями.

Приговором Советского районного суда Тулы 50-летний подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, в течение которого осужденному установлены ограничения, предусмотренные законом. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.