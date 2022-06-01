В США опасаются реакции инвесторов на действия с активами России
Вашингтон, 1 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Конфискация активов США в пользу Украины российских активов несёт риски для США, считают в Белом доме. Об этом пишет американская газета The New York Times.
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Белый дом
Издание ссылается на источники в администрации президента США Джо Байдена. Они рассказали, что конфискация российских активов в пользу Украины может подорвать доверие инвесторов к США, и этих рисков опасаются в Белом доме.
Как сообщало МА, риски прямого столкновения России и США увеличиваются из-за любых поставок американского оружия Украине, заявили в МИД РФ.