Вашингтон, 1 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Конфискация активов США в пользу Украины российских активов несёт риски для США, считают в Белом доме. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Pom» Белый дом

Издание ссылается на источники в администрации президента США Джо Байдена. Они рассказали, что конфискация российских активов в пользу Украины может подорвать доверие инвесторов к США, и этих рисков опасаются в Белом доме.

Как сообщало МА, риски прямого столкновения России и США увеличиваются из-за любых поставок американского оружия Украине, заявили в МИД РФ.