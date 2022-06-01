Ульяновск, 1 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области потушили ещё три травяных и один лесной пожары. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По данным ведомства, 31 мая в области зарегистрировано три возгорания сухой травы на площади 0,07 гектара.

Помимо этого, обнаружен один лесной пожар. Он произошёл в Пензенском военном лесничестве Ульяновска. Уточняется, что это был «низовой, средний, беглый» пожар: его обнаружили в 13:40 на площади 0,2 гектара, локализовали в 14:45 на площади 0,9 гектара, ликвидировав в 14:55 на площади 0,09 гектара.

Спасатели призывают жителей «быть крайне осторожными в обращении с открытым огнём, не сжигать мусор и сухую траву».

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде мая в Ульяновской области потушено 32 ландшафтных пожара, за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены пять человек.