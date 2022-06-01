Москва, 1 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Поставки Украине вооружений, чем бы их не объясняли в США, увеличивают риски прямого столкновения России с Соединёнными Штатами. Об этом заявил 1 июня замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Defense. gov HIMARS

Комментируя намерение Вашингтона поставить Украине ракетные системы HIMARS, он подтвердил, что оно увеличивает риск открытого столкновения.

«Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития», — сказал Рябков.

По его словам, многие годы США не пытались никаким образом разрешить украинский конфликт. Теперь, когда Россия проводит военную спецоперацию, «произошёл просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации». Вашингтон намерен добиться стратегического поражения России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США намерены 1 июня представить новый пакет военной помощи Украине. Туда входят ракетные системы HIMARS. Украина пообещала не применять их для ударов по российской территории.

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